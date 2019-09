Bundesliga, il Monchengladbach vince ancora e torna al terzo posto

Giovedì torna l’Europa League e la Roma affronterà in trasferta il Wolfsberger. Per il Borussia Monchengladbach, invece, ci sarà la prova Basaksehir dopo aver perso all’esordio nel girone. I tedeschi, però, ci arrivano nel migliore dei modi centrando la terza vittoria consecutiva in campionato e il terzo posto. Questo pomeriggio in Bundesliga hanno affrontato l’Hoffenheim vincendo per tre reti a zero. Bisognerà aspettare la fine della seconda sosta per le Nazionali per vedere invece il match tra la squadra di Marco Rose e Paulo Fonseca.