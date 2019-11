Bundesliga, il Borussia M’Gladbach è ancora super: 2-1 al Bayer Leverkusen e vetta blindata

Continua la marcia del Borussia Moenchengladbach. La squadra di Marco Rose mette altri tre punti in cascina e mantiene la vetta andando a vincere anche in casa del Bayer Leverkusen. Alla decima giornata di campionato, il Gladbach ha già collezionato 7 vittorie e conferma la vetta solitaria della classifica dopo il successo arrivato alla ‘Bay Arena’. Per i prossimi avversari della Roma in Europa League, vantaggio firmato da Oscar Wendt a cui risponde subito Volland. Dopo pochi minuti il raddoppio del Borussia con Marcus Thuram.