Bundesliga, Borussia M’Gladbach-Werder Brema 3-1: la squadra di Rose non si ferma, vetta blindata

Vive un grandissimo momento di forma il Borussia Moenchengladbach. La squadra di Marco Rose ha battuto giovedì sera la Roma in uno scontro diretto per la qualificazione ai sedicesimi di Europa League con un guizzo di Thuram nel recupero. Anche in campionato, però, il Gladbach continua a macinare punti e gol: oggi è arrivata l’ennesima prova contro il Werder Brema. Al ‘Borussia Park’ finisce 3-1 per il Borussia, che va a segno grazie al gol di Bensebaini e alla doppietta di Herrmann. La squadra di Marco Rose conferma con prepotenza la vetta della classifica in Bundesliga, con ben 4 punti di vantaggio su Lipsia e Bayern Monaco.