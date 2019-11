Bundesliga austriaca, Wolfsberger-Salisburgo 0-3: tripletta di Håland

Il Wolfsberger, avversario della Roma in Europa League, esce sconfitto dal proprio stadio contro il Salisburgo. Il match valevole per la quattordicesima giornata della Bundesliga austriaca è terminato 3 a 0. In campo un solo protagonista Erling Braut Håland, autore di una tripletta. Il centravanti norvegese del Salisburgo, a soli 19 anni, è il capocannoniere della Champions League con 7 gol messi a segno nelle prime 4 partite. Il Wolfsberger in classifica rimane in terza posizione a quota 27 punti.