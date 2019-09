Bundes austriaca, il Wolfsberger frena: pareggio 2 a 2 con il Tirol

Dopo un filotto di sei vittorie consecutive nella Bundesliga austriaca il Wolfsberger frena pareggiando in casa 2 a 2 contro il Tirol. Succede tutto nella ripresa. La squadra di Struber si porta in vantaggio al minuto 50 con Niangbo spezzando l’equilibrio. Gli ospiti ribattono al 70esimo pareggiando il risultato con Dedic, ma Weissman riporta la sfida sui binari favorevoli per i padroni di casa con il 2 a 1. Non passano neanche due giri di lancette che gli ospiti siglano il 2 a 2 finale grazie alla giocata di Walch. Adesso per i lupi austriaci testa all’Europa League, con la Roma che arriverà in Austria per la sfida che sancirà la vetta del Girone J.