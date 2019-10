Bundes Austria, pari thriller per il Wolfsberger: l’Admira pareggia 2 a 2 nel finale

Soffre e suda freddo per circa un’ora di gara. Riesce poi a tornare in vantaggio, ma alla fine il Wolfsberger subisce in pieno recupero il 2 a 2 dell’Admira. Ospiti in vantaggio nel corso della prima frazione di gara grazie alla rete di Bakis al 40esimo, abile a sfruttare l’assist di Lukacevic. I padroni di casa si svegliano soltanto nel corso della ripresa. Al minuto 63 infatti è Gollner a rimettere sui binari giusti la sfida, poi sette minuti più tardi la rete di Ritzmaier regala l’illusorio 2 a 1. In pieno recupero infatti è ancora Bakis a bucare la difesa di casa e a regalare un punto all’Admira. Sciupa tutto invece il gruppo di Struber, che rimane al terzo posto nella Tipico Bundesliga distanziato sia dal LASK Linz sia dal Red Bull Salisburgo.