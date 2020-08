Bruno Peres pronto per l’Europa League: “Restiamo concentrati sull’obiettivo” – FOTO

Bruno Peres è una delle sorprese di questo finale di stagione. Da separato in casa, si è trasformato in titolare in amovibile, superando la concorrenza di Zappacosta e Santon per il ruolo di esterno di destra. Ieri il brasiliano ha riposato in vista dell’Europa League, ma giovedì contro il Siviglia di Monchi Fonseca conterà ancora su di lui. Sui social il numero 33 ha voluto descrivere in una foto le sue sensazioni del momento: “Rimaniamo concentrati per raggiungere il nostro obiettivo”. L’addio a Smalling, ormai quasi certo, è un duro colpo, ma la Roma continua sognare il primo trofeo dell’era americana.