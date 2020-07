Bruno Peres: “Ogni partita è una finale, vogliamo ancora la Champions”

La Roma cerca il riscatto contro l’Udinese. Nell’Olimpico a porte chiuse resta fuori Dzeko, con Kalinic che gioca dal 1′. A destra torna Bruno Peres, che ha parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio.

BRUNO PERES A ROMA TV

Il mister ha detto: ‘Bisogna crederci fino in fondo’. Questo significa ricominciare a vincere dalla gara di oggi.

Sappiamo che è una partita molo difficile, dobbiamo vincere per raggiungere il nostro obiettivo. Dobbiamo stare attenti e concentrati per vincere quante più partite possibili.

Il mister ha detto anche che la condizione fisica non è più bassa rispetto alle altre squadre. Ci vuole solo il ritmo che la Roma aveva prima.

Il ritmo ce l’abbiamo, però quello della partita è diverso dall’allenamento. Questa è la terza gara, la squadra oggi già sarà più libera e credo che possiamo migliorare a ogni partita.

La squadra come sta?

La squadra è concentrata, consapevole di dover raggiungere la Champions. Stiamo preparando ogni partita come fosse una finale. Oggi dobbiamo prendere i tre punti, è l’unica cosa che importa.

BRUNO PERES A SKY

“Abbiamo un bel gruppo, forte. Sappiamo della qualità e l’importanza della squadra e di ogni giocatore. Non è che siamo stati così tanti anni insieme. Nell’Udinese alcuni si conoscono da più tempo e il modo di giocare diventa più facile. Possiamo farcela ma è importante sapere che loro stanno da più tempo insieme”.