Bruno Peres fuori dai convocati di Napoli-Roma per scelta tecnica

Nella lista dei convocati decisi da Paulo Fonseca per la partita contro il Napoli, la grande notizia è senza dubbio quella rappresentata dalla presenza di Nicolò Zaniolo, di nuovo disponibile dopo sei mesi. La sorpresa è invece l’assenza di Bruno Peres, out come lo squalificato Diego Perotti e gli infortunati Juan Jesus e Mert Cetin. Il terzino ex Torino non è stato convocato per scelta tecnica: all’allenatore non dev’essere quindi piaciuta la prestazione del numero 33 contro l’Udinese, gara in cui è stato sostituito dopo sessantatré minuti. Il brasiliano è stato superato nelle gerarchie da Santon, il favorito per partire titolare sulla fascia destra al San Paolo.