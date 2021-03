Bruno Peres: “Bravi a sfruttare il calcio piazzato, dobbiamo chiudere la partita”

Primo tempo di grande ritmo e intensità allo Stadio Olimpico, con la Roma in vantaggio sul Genoa per 1 a 0 grazie alla rete di testa di Gianluca Mancini. Ai microfoni di Dazn ha parlato all’intervallo Bruno Peres, queste le sue dichiarazioni: “Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile, era anzi molto difficile. Ogni tanto da palla da fermo puoi decidere le partite, siamo stati bravi a sfruttare l’occasione. Ora dobbiamo fare attenzione, continuare con questo atteggiamento e chiudere la partita il prima possibile“.