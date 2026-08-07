Penultimo giorno della tournée nel Regno Unito per la Roma. I giallorossi nel pomeriggio hanno salutato il Vale Resort (questa mattina l'ultimo allenamento), alle 18 il volo verso Londra poi il trasferimento in pullman a Brighton. Domani l'amichevole (ore 16 italiane) con i padroni di casa all'Amex Stadium a due anni di distanza dalla sfida in Europa League. La squadra inglese ha accolto i giallorossi con un video sui social sulle note di Forza Roma di Lando Fiorini. Dybala e compagni sono arrivati in serata al Maldron Hotel dove alloggeranno questa notte, domani dopo la partita torneranno nella Capitale. La ripresa degli allenamenti, invece, è fissata a martedì. Il 15 agosto l'ultimo test col Borussia Dortmund prima dell'esordio in campionato in programma il 24 agosto all'Olimpico contro la Fiorentina.

Arriving ahead of @OfficialASRoma with Brighton Vespa Club! 🇮🇹🛵 pic.twitter.com/uxLd9TDewE — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 7, 2026