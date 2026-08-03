La Roma sta lavorando intensamente per preparare al meglio la prossima stagione. Ora si trova in Galles, dove è iniziata la seconda fase del ritiro. Il programma è ricco di amichevoli. La prima è già andata in archivio, contro il Cardiff. Un ko pesante per 4-1, ma senza particolari preoccupazioni. È calcio d'agosto. Martedì 4 agosto ci sarà la sfida contro il Newport. Il test più importante, almeno per ora, sarà però sabato 8 agosto. All'Amex, infatti, la Roma affronterà il Brighton. Una sfida fondamentale per Gasperini. Il tecnico potrà iniziare a fare le prime valutazioni sul lavoro svolto e capire a che punto è la squadra. Dall'altra parte, anche i Seagulls aspettano la partita con attenzione. Il tecnico Fabian Hurzeler ha parlato ai canali ufficiali del club inglese, facendo un breve cenno alla sfida contro i giallorossi. "Penso che questa settimana abbiamo gettato delle buone basi. Continuiamo a costruire su queste basi e a concentrarci sui piccoli dettagli per migliorare ulteriormente rispetto a oggi. E poi avremo un'altra grande opportunità contro la Roma all'Amex sabato prossimo per fare il passo successivo", ha dichiarato Hurzeler.