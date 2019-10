Brasile, nostalgia Bruno Peres: “Alla Roma il mio momento migliore in Italia”

Maglia numero 90, ciuffo sbarazzino e tanta tanta nostalgia. Si è presentato così Bruno Peres in conferenza stampa, nella quale ha parlato per la prima volta da giocatore dello Sport Recife, società brasiliana in cui militerà fino al 30 novembre, giorno dell’ultima giornata del campionato di Serie B. L’ex giallorosso si è espresso anche sul suo passato italiano, spendendo parole al miele per l’esperienza alla Roma. Queste le sue parole: “Tutti ricordano il gol con la maglia del Torino nel derby contro la Juve, ma credo che il mio miglior momento nell’esperienza in Italia è stato con la Roma il primo anno. E’ stato il mio momento top giocando accanto a grandi giocatori e in competizioni importanti”.