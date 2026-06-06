Le nazionali sono agli sgoccioli della loro preparazione in vista dei Mondiali e nella tarda serata italiana si giocano gli ultimi test di diverse squadre, come il Brasile e la Turchia. A Cleveland la Selecao sfida l'Egitto per capire la sua condizione effettiva a pochi giorni dalla rassegna iridata. Dopo il 6-2 con Panama, Ancelotti sceglie di nuovo Wesley da titolare. Il giocatore della Roma si è ormai conquistato il posto e sarà il terzino di riferimento a destra per la competizione. A mezzanotte va in campo anche l'altro esterno destro giallorosso, Zeki Celik, che invece a Miami affronta il Venezuela. Non solo, perché l'ex Lille avrà anche la fascia di capitano della Turchia di Montella.