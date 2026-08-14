Noemi a Ballando con le Stelle. La reazione di Totti è tutta da ridere: "Lascia perdere"

Mohamed Seck è un nuovo giocatore del Foggia. Il difensore classe 2006 della Primavera giallorossa passerà in prestito alla squadra che milita in Serie C dopo la prima parte di preparazione estiva svolta a Trigoria sotto la guida di Gasperini. Il centrale senegalese ha disputato 35 gare in campionato realizzando ben 6 gol nel corso dell'ultima stagione. Il Foggia ha ufficializzato il suo trasferimento con un simpatico post sui social.