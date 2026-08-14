Il difensore classe 2006 giocherà in Serie C dopo l'ottima stagione disputata con la Primavera giallorossa
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Mohamed Seck è un nuovo giocatore del Foggia. Il difensore classe 2006 della Primavera giallorossa passerà in prestito alla squadra che milita in Serie C dopo la prima parte di preparazione estiva svolta a Trigoria sotto la guida di Gasperini. Il centrale senegalese ha disputato 35 gare in campionato realizzando ben 6 gol nel corso dell'ultima stagione. Il Foggia ha ufficializzato il suo trasferimento con un simpatico post sui social.
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