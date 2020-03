Buone notizie per Ibanez. Nonostante il debutto con la Roma ancora da trovare, il centrale brasiliano può festeggiare la convocazione con la nazionale olimpica di Jardine. L’annuncio ufficiale è arrivato tramite il profilo Twitter della Selecao, con il calciatore ex Atalanta che troverà altri protagonisti del campionato italiano, come Luiz Felipe e Lyanco.