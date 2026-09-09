In casa Roma è tempo di Champions, domani si gioca la prima giornata della League Phase contro il Fenerbahce, ma per Wesley è già arrivata una gioia. Il laterale giallorosso, infatti, è stato convocato da Carlo Ancelotti per le amichevoli del 'suo' Brasile in programma contro Australia (doppia sfida il 25 e 29 settembre) e India (il 3 ottobre). Si tratterà della prima presenza in verdeoro per Wesley dopo l'infortunio che lo ha costretto a saltare il Mondiale a pochi giorni dal via della manifestazione continentale dell'ultima estate. Comincerà invece, per la Seleção, un nuovo ciclo, con il Mondiale 2030 come obiettivo ultimo.

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