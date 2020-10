Braida rivela: “In passato ho consigliato Zaniolo al Barcellona”

Ariedo Braida, dirigente storico del Milan di Berlusconi e del Barcellona, si è concesso una lunga intervista a Marca, dove ha parlato anche di alcuni giovani segnalati ai blaugrana, come ad esempio Nicolò Zaniolo. Queste le sue dichiarazioni: “Studiavo giocatori e ho suggerito alcuni nomi come Haaland, del Borussia Dortmund, quando ancora giocava al Rosenborg. Ma dal club mi hanno detto di no, che non aveva il profilo da Barça. Dall’Italia ho suggerito anche altri nomi, come Barella, che ora è all’Inter, o Zaniolo della Roma. Ma se non hai la responsabilità di effettuare l’affare perché questa responsabilità è stata data ad altri, non puoi fare nulla. Sono stato messo da parte“.