Braga, ufficiale l’ingaggio di Dion McGhee: arriva a zero dal Manchester United

La Roma vuole piazzare lo sprint a gennaio, senza Europa League e concentrandosi soprattutto sul campionato. A febbraio i giallorossi sono attesi dai sedicesimi contro il Braga, che intanto oggi hanno annunciato un nuovo rinforzo. Si tratta di Dion McGhee, giovane centrocampista inglese ingaggiato a zero. Nato a Oldham nel 2000, arriva dopo più di 14 anni nelle giovanili del Manchester United, con cui ha chiuso la sua avventura alcuni mesi fa. McGhee – come annunciato dal club portoghese sul proprio sito ufficiale – ha firmato un contratto fino alla fine della stagione con altri tre mesi di opzione. “Sono un centrocampista ma so adattarmi a diverse posizioni. Ho fiuto per il gol, ma mi piace anche fare anche degli assist. Ho trascorso tanti anni con il Manchester United, ho imparato molto e sono cresciuto come giocatore e persona. Ora voglio dimostrarlo al Braga, mi sto trovando subito bene. Questo è un grande club, con tanta storia e dei tifosi fantastici. Spero di restare tranquillo, giocare tante partite e raggiungere la prima squadra oltre a non avere infortuni”, ha detto McGhee.