Braga-Roma, giallorossi in partenza per il Portogallo – VIDEO

La trasferta europea della Roma in vista dell’impegno con il Braga è ufficialmente cominciata. I giallorossi hanno raggiunto l’aeroporto di Fiumicino e lasceranno a breve la Capitale alla volta del Portogallo. Tra i 19 giocatori convocati da Fonseca presente anche El Shaarawy, che torna dopo anni a disposizione dei giallorossi per una gara di una competizione europea. I giallorossi, partiti con volo Alitalia AZ8950, atterreranno ad Oporto nel tardo pomeriggio: alle 19.30 la conferenza stampa del tecnico, affiancato dal ristabilito Roger Ibanez. La gara, valevole per i sedicesimi di finale di Europa League, è prevista per domani con fischio d’inizio alle ore 19.