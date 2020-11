Boto-Roma, il Ceo dello Shakhtar: “In Italia non conoscono il suo contratto, lui vuole restare”

Lo Shakhtar Donetsk non ci sta. Le voci di un interesse della Roma e dei Friedkin per il direttore sportivo José Boto sono arrivate fino in Ucraina e a rispondere ufficialmente è Sergey Palkin, Ceo del club: “La stampa italiana scrive che la Roma vuole assumere il nostro direttore del reparto scouting – le sue parole su Instagram -. Quello che non sanno è l’importo delle clausole previste dal contratto per liberarsi. E che José è felice e desideroso di continuare a lavorare allo Shakhtar”.

Boto è uno dei dirigenti con cui ha parlato la nuova proprietà per la poltrona di direttore sportivo. I due incontri a Londra e a Zurigo sono stati confermati anche dalla stampa portoghese. Ma a chiudere le porte ad un suo eventuale arrivo ci ha pensato direttamente la dirigenza dello Shakhtar. Con Emenalo e Boldt ormai fuori dai giochi, resta viva la pista Campos. Oppure un nome a sorpresa, impossibile da escludere vista la riservatezza con cui si sono mossi i Friedkin fin dal loro arrivo.