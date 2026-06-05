Sergej Barbarez, commissario tecnico della Bosnia, è pronto per il Mondiale conquistato eliminando l'Italia a Zenica. Il ct ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb, queste le sue parole su Muharemovic e Alajbegovic. Il secondo potrebbe giocare in Serie la prossima stagione e il suo nome è stato accostato alla Roma, ma ad oggi la pista è fredda.

Muharemovic è pronto per una grande squadra? E Alajbegovic? "Entrambi i giocatori hanno fatto passi da gigante in quelle che sono essenzialmente le loro prime stagioni a livello senior. Hanno dimostrato di possedere qualità e potenziale, ma quando si tratta di scegliere la prossima squadra, credo che la cosa più importante sia che continuino a giocare con regolarità. In questa fase della loro carriera, un minutaggio costante è più prezioso di qualsiasi altra cosa, perché è il modo migliore per i giovani giocatori di crescere e continuare a migliorare. Per quanto riguarda il passo successivo, penso che siano pronti per un livello di calcio anche più alto, ovviamente se è quello che desiderano. Hanno il potenziale per fare questo salto".