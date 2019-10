Borussia Moenchengladbach-Roma: Ultraviaggi organizza la trasferta in Germania

Dopo la sosta per le nazionali, la Roma tornerà in campo anche in Europa League. Il 7 novembre i giallorossi scenderanno in campo al Borussia Park per sfidare il Borussia Moenchengladbach, e al seguito ci saranno tantissimi tifosi giallorossi. L’agenzia Ultraviaggi organizza anche la seconda trasferta europea in Germania!

Pacchetto CHARTER A/R in giornata per persona tasse aeroportuali incluse € 380,00

OPERATIVO VOLI (da riconfermare)

ANDATA 07/11 Roma Fco – Colonia 09.30-11.45

RITORNO 08/11 Colonia – Roma Fco 01.00-03.15

LA QUOTA COMPRENDE:

Volo speciale A/R da Roma Fco

Tasse Aeroportuali e quota d’iscrizione

Trasferimenti A/R aeroporto di Colonia / stadio / aeroporto

Assistenza h24 in viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Biglietto Stadio (disponibile salvo esaurimento)

Assicurazione Annullamento € 30,00

Tutto quanto non espressamente menzionato ne “La quote comprende”

N.B. VOLO CONFERMATO AL RAGGIUNGIMENTO DI 130 PERSONE.

PER INFORMAZIONI e/o DELUCIDAZIONI

asroma@ultraviaggi.it

Agenzia +39 06 67 97 386