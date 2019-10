Borussia M’Gladbach, Rose: “Non aspetteremo la Roma”. Sommer: “Vogliamo giocare al massimo” – FOTO

Allo stadio Olimpico è tempo di Europa League: domani alle 18.55 la Roma affronterà il Borussia Moenchengladbach in occasione della terza giornata del Gruppo J. Alla vigilia del match, Marco Rose, tecnico del club tedesco, è intervenuto in conferenza stampa. Al suo fianco anche il portiere Yann Sommer.

ROSE IN CONFERENZA STAMPA

Come arriva il Borussia a questa partita? Questa è la gara più difficile di questo girone?

Abbiamo infortunati, ma la formazione è ottimale. Domani daremo il massimo per vincere.

Nelle 6 partite che avete giocato in trasferta, avete perso solo una volta, dimostrandovi molto solidi difensivamente. Aspetterete la Roma o andrete all’attacco?

Abbiamo individualità molto forti in difesa, ma questo non vuol dire che aspetteremo la Roma. Cercheremo di costruire anche in attacco.

Stindl oggi non c’è. Qual è la situazione?

Non voglio parlare di vita privata, spero che domani sia presente insieme agli altri.

Ci sono stati episodi di razzismo. Come pensate di approcciarvi a questo?

La domanda mi sorprende, siamo preparati per affrontare queste situazioni. Il calcio è uno sport che deve unire le persone, non dividerle.

Qual è la condizione della squadra?

Sono molto contento del lavoro fatto con la squadra, lavorando bene i risultati arriveranno.

Come sopperirà all’assenza di Plea?

È un giocatore molto importante, ma abbiamo una rosa molto forte con molti giovani che possono sostituirlo.

SOMMER IN CONFERENZA STAMPA

Cosa temi di più di questa Roma?

Vogliamo giocare al massimo delle nostre possibilità. Sappiamo che la Roma è una buona squadra in questo girone, ci stiamo preparando per questa partita da molti giorni.

Qual è la condizione della squadra?

Ci siamo preparati al massimo per questa partita perché vogliamo arrivare fino in fondo all’Europa League, possibilmente arrivando in finale.

Hai visto Pau Lopez? Che ne pensi? Può diventare uno dei migliori in Europa?

Sono contento di come sta lavorando e di come si posiziona, di come gioca. Sono contento di questa piccola sfida che ci sarà domani tra noi due.