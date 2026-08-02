Luca Reggiani, difensore centrale del Borussia Dortmund, durante la tournée in Giappone ha rilasciato un'intervista ai media locali. Queste le sue parole sull'amichevole con i giallorossi in programma il 15 agosto: "Affrontare la Roma è un'emozione unica, spero di poter giocare. Darò il meglio di me". Poi ha parlato di Pisilli: "Niccolò è un ragazzo bravissimo e fortissimo, tanta roba". Appuntamento a Ferragosto (ore 17.30) per l'ultimo test della Roma prima dell'inizio del campionato contro la Fiorentina il 24 agosto. Dybala e compagni ora sono in Galles, ieri la brutta sconfitta contro il Cardiff (4-1), martedì la sfida col Newport mentre sabato la sfida col Brighton prima del ritorno nella Capitale.