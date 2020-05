Borriello si butta in politica e attacca il Mes. Poi i complimenti a Sala – FOTO

Dal campo alla politica il passo è breve. Lo sa bene Marco Borriello, che in questo momento di grande difficoltà per il Paese ha deciso di buttarsi sui social a commentare quando sta accadendo nel panorama politico italiano. Uno degli argomenti su cui l’ex Roma ha dimostrato di essere più sul pezzo è stato l’economia e in particolare il discusso Mes. “Ma non erano a fondo perduto? Non voglio immaginare gli altri strumenti e a che tassi…“, questo il commento scettico su Instagram del calciatore, che poi ha voluto offrire un appoggio incondizionato al sindaco di Milano Giuseppe Sala. “Mi chiedo perché gente come te non sia a Roma a portare avanti questo paese“, ha sostenuto Borriello, “Una persona di cultura, con un percorso professionale di un certo livello e con gli attributi“.

REAZIONE – Un Borriello in una veste del tutto inedita che ha sorpreso e ha ironicamente sconvolto il web. “Sempre più proiettato a diventare un opinionista politico. Questa roba di Borriello per il sociale mi fa sbracare“, si legge su Twitter. C’è chi rincara la dose – “Lo vedo bene per un governo balneare. Affronterebbe bene l’emergenza dei locali chiusi” – oppure chi lancia già la campagna elettorale per il futuro – “Lo vogliamo a Roma a governarci“. Ironia sì, ma anche critiche: “Capisco perché gente come lui poteva fare solo il calciatore“.