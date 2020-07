Bookmakers, il passaggio di Zaniolo alla Juventus a 4,50

La volontà della Roma è quella di trattenere Nicolò Zaniolo e farne un punto di riferimento del futuro. Come scrive Agipronews, però, i bookmakers non la vedono allo stesso modo. Sul calciatore, infatti, c’è sempre l’interesse della Juventus e per i betting analyst di Sisal Matchpoint l’approdo all’Allianz Stadium si gioca a 4,50. Non solo i bianconeri, però, sarebbero sul ragazzo e tra le squadre europee un passaggio al Real Madrid sarebbe pagato 7,50 volte la posta scommessa. A sorpresa spunta anche il Manchester City bancato a 33.