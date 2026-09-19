Manca sempre meno a Roma-Inter e ad accendere la sfida ci ha pensato anche Paolo Bonolis, conduttore televisivo romano ma interista doc, che in un'intervista a La Repubblica ha criticato i tifosi romanisti. "Li conosco benissimo... il Circo Massimo e quelle cose. Poi bastano due pareggi e si intristiscono". In seguito lo showman ha raccontato anche un episodio che lo vide protagonista allo stadio Olimpico, con alcuni tifosi giallorossi che gli lanciarono una pizzetta rossa: "Mi volto e li vedo. Erano in cinque, tipi davvero poco rassicuranti. E iniziano a urlarmi di tutto, le peggio cose davvero. Non so che mi ha preso, ma mi viene da salire ad affrontarli...". Queste le sue parole, invece, sul rapporto con i tifosi laziali: "Li adoro, il mio autista è super-tifoso. Cioè, io lo pago no? Beh, in auto non c'è mai stato verso di sentire una canzone o un Gr, sempre e solo la radio dei laziali. Ho la collezione di tutto quello che pensano e dicono di Lotito".