Jason Morrow non è più il Chief Financial Officer della Roma. "L'uomo dei conti" dei Friedkin lascia il club giallorosso dopo poco più di un anno e le sue funzioni - come riporta La Repubblica - passeranno nelle mani del nuovo CEO John Galantic arrivato a Trigoria a fine luglio. Morrow, da sempre braccio destro dei Friedkin e con una lunga esperienza alla Gulf States Toyota, ha portato a termine la sua missione negli ultimi mesi e ora farà ritorno a Houston - sede della dirigenza del Friedkin Group. La Roma considera “concluso positivamente il suo lavoro a Trigoria ed esprime gratitudine per quanto fatto in questi mesi”. L'organigramma societario è ritenuto ormai completo, con il nuovo CEO Galantic pienamente operativo e al lavoro in vista di un anno impegnativo come quello del centenario. Morrow ha lavorato negli ultimi mesi al fianco della dirigenza per rispettare i piani finanziari del club muovendosi tra i rigidi paletti del Fair Play Finanziario e rispettando quanto stipulato nel Settlment Agreement.