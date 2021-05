Bomber VS King, Totti e De Rossi in campo a Roma contro la violenza sulle donne

Nella cornice dello 'Stadio dei Marmi', le leggende del calcio italiano si sfidano: Totti e De Rossi, capitano, giocano con i King

Bomber contro King è il match che questa sera va in scena nella cornice suggestiva dello 'Stadio dei Marmi'. Vieri, Totti, De Rossi e tante altre leggende del calcio italiano si sfidano a calciotto con un unico obiettivo: la sensibilizzazione sul tema della lotta contro la violenza sulle donne. Un evento organizzato da Gillette a sostegno della Fondazione Doppia Difesa : in campo la squadra dei Bomber (senza barba) contro i King (con la barba). Molto particolari anche le regole: due tempi da 35 minuti, che formano però due partite a sé con due punteggi separati. Vince chi si aggiudica entrambe le frazioni, altrimenti decidono i rigori. Differente anche il criterio dei gol: quello semplice dall'interno dell'area vale 1, in acrobazia vale 2 e quello da fuori area ne vale 3. Ad arbitrare Graziano Cesari, con tanto di Var a chiamata.

Ovviamente subito protagonista Francesco Totti col numero 10: sua la conclusione più bella nel primo tempo respinta da Chimenti, poi l'assist al bacio per il gol di Luca Toni. Ci prova anche De Rossi con un bel destro da fuori, deviato da Chimenti sul palo. Poi Totti esce dal campo e si fa massaggiare il polpaccio: "Sono pronto per la cena (ride, ndc).Sto bene, è per far fare qualcosa a lui (il fisioterapista) sta qui dalle 15, sta prendendo freddo". Nel secondo tempo meno spazio per Totti e De Rossi, ma a rubare la scena è un altro grande ex giallorosso come Vincent Candela, autore di una doppietta. Grandi protagonisti i due portieri, Frey e Chimenti autori di interventi notevoli. Alla fine hanno la meglio i King, la squadra di Totti e De Rossi, che vincono entrambi i tempi. "Ci siamo divertiti, è bello rivedersi dopo tanto tempo, sono persone con cui hai condiviso tanti anni. Poi la motivazione era importante e ci ha spinto tutti qui. Rivincita tra un anno? Affare fatto", le parole di De Rossi a fine gara.