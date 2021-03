Bologna sull’ex Roma Lamela, Sabatini conferma: “Lo stiamo valutando”

Erik Lamela fu uno dei primi colpi di Walter Sabatini da dirigente della Roma. L’argentino venne acquistato nell’estate del 2011 e ceduto al Tottenham due anni più tardi, ma adesso i due potrebbero ritrovarsi al Bologna. Lo ha dichiarato proprio il direttore sportivo nell’intervista rilasciata a “Il Resto del Carlino”, queste le sue parole: “Lamela è uno dei nomi che stiamo vagliando. Stiamo cercando di capire se ci siano le possibilità per arrivarci, ma non è detto. Se dovesse uscire Orsolini non ci sarebbe sostituto migliore, vedremo“.