La Roma torna in campo al Dall'Ara per una sfida fondamentale in questo finale di stagione. Ad arbitrare sarà Marco Di Bello, sezione di Brindisi, con Berti e Di Gioia assistenti. Il IV Uomo sarà Allegretta mentre il Var Maresca. Meraviglia scelto invece come AVar.

Bologna-Roma, la moviola:

68' - Altra ammonizione per la Roma: fallo disu Rowe. Il marocchino era, salterà la gara contro la Fiorentina

65' - Rischia Rensch con un fallo duro su Zortea con la gamba alta. Di Bello estrae il giallo, silent check del Var

46' - La prima ammonizione del match è per Hermoso per un fallo su Orsolini che si rotola a terra. Proteste dello spagnolo per un fallo che infatti non sembra esserci