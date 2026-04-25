Episodi dubbi, cartellini e casi Var del match
La Roma torna in campo al Dall'Ara per una sfida fondamentale in questo finale di stagione. Ad arbitrare sarà Marco Di Bello, sezione di Brindisi, con Berti e Di Gioia assistenti. Il IV Uomo sarà Allegretta mentre il Var Maresca. Meraviglia scelto invece come AVar.
Bologna-Roma, la moviola:68' - Altra ammonizione per la Roma: fallo di El Aynaoui su Rowe. Il marocchino era diffidato, salterà la gara contro la Fiorentina
65' - Rischia Rensch con un fallo duro su Zortea con la gamba alta. Di Bello estrae il giallo, silent check del Var
46' - La prima ammonizione del match è per Hermoso per un fallo su Orsolini che si rotola a terra. Proteste dello spagnolo per un fallo che infatti non sembra esserci
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