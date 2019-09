Bologna-Roma, espulso Mancini: salterà l’Atalanta

Dopo le proteste per il calcio di rigore subito, ancora proteste per l’espulsione di Mancini. Il centrale giallorosso ha allargato il braccio al minuto 85 impattando Santander sulla corsa. Pairetto non ha avuto dubbi nello sventolare il secondo giallo al difensore di Fonseca, mandandolo anzitempo sotto la doccia. E’ il primo rosso della stagione per la Roma, un’espulsione pesante che non permetterà a Mancini di giocare la sfida contro la sua ex squadra, l’Atalanta, in programma mercoledì alle ore 17.