Bologna, Italiano non parlerà in conferenza stampa in vista della Roma: il motivo

Vincenzo Italiano non parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Roma. Al contrario di quanto fatto da Gian Piero Gasperini, il tecnico rossoblù non rilascerà dichiarazioni in vista della sfida contro i giallorossi in programma domani (sabato 25 aprile) con fischio d'inizio alle 18 al Dall'Ara. A svelare la motivazione della scelta, unicamente dirigenziale, è stata l'edizione odierna de Il Corriere di Bologna. L'obiettivo, stando al quotidiano, è quella di proteggere il tecnico e probabilmente evitare che l'appuntamento diventasse monotematico tra domande sulla sua permanenza e sulla frasi rilasciate post-Juventus. Dopo il ko contro i bianconeri, infatti, Italiano aveva affermato "La nostra stagione è già finita" e anche "L'infortunio di Bernardeschi è colpa mia", suscitando non poche polemiche nell'ambiente felsineo.