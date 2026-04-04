Bologna, Castro: “In Europa abbiamo superato un ostacolo durissimo come la Roma”

L'attaccante rossoblù: "Il gol contro i giallorossi è da podio. L'Aston Villa forse è la vera favorita per la vittoria finale. Noi sfavoriti? Ci siamo, poi si vedrà"

L'attaccante del Bologna ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport parlando anche della vittoria contro la Roma in Europa League. Di seguito uno stralcio delle dichiarazioni di Santiago Castro:

Coppa Italia e magari Europa League? "Corretto. Ho letto che prima della doppia sfida contro la Roma, Fede (Bernardeschi, ndr) ha detto: “Vogliamo arrivare in finale”. Sembrava un eccesso, ma poi l’ostacolo, durissimo, l’abbiamo superato. Mi trovo spesso d’accordo con Berna. Il verbo “voglio” è un chiodo fisso, poi è chiaro che lo devi accompagnare con il lavoro costante, duro. La sola parola non porta a niente. A livello di obiettivi devi sempre cercare tutto, pure la finale e il massimo di Europa League".

Più forte l’Aston Villa o la Roma? "La Roma ti fa più giocare e palleggiare; l’altra va diretta, ti colpisce al cuore, è forte, ha giocatori veloci ed è forse la vera favorita per la vittoria finale. Noi sfavoriti? Beh: ci siamo, poi si vedrà".

Santiago, il suo cammino parla di 21 gol. Il top? "Faccio il podio: quello alla Roma in Europa League, quello di tacco a Genova e poi insieme quelli a Fiorentina e Toro".