Biraghi: “Scudetto? Inter e Juventus le più forti, ma la Roma è lì”

Il difensore della Fiorentina Cristiano Biraghi ha rilasciato una lunga intervista a “La Gazzetta dello Sport”. Il terzino viola, tra le altre cose, vista la gara contro l‘Inter in programma domani alle 20.45, ha parlato pure della lotta scudetto. Queste le sue dichiarazioni: “Con i nerazzurri servirà la gara perfetta. Dovremo essere attenti in fase difensiva, facendogli male quando arriveranno le occasioni. Sono un’orchestra con delle individualità pazzesche. Lo scudetto? La risposta è davvero complicata. Sulla carta l’Inter è la più forte con la Juventus. Ma il Milan di Pioli, con cui ho un rapporto splendido, può arrivare in fondo. Roma e Napoli sono lì, e Lazio ed Atalanta possono sorprendere“.