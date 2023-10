Biglietti, partita la vendita per Roma-Udinese del 26 novembre

Già iniziata da giorni anche la vendita per la sfida contro il Lecce in programma il 5 novembre all'Olimpico

La Roma, tramite un tweet, ha reso noto l'inizio della vendita dei biglietti per la partita casalinga contro l'Udinese, in programma domenica 26 novembre alle ore 18:00. Intanto i giallorossi questa domenica affronteranno il Monza in campionato e giovedì 26 ottobre lo Slavia Praga in europa League, e per entrambe le sfide il pubblico ha risposto numeroso e nei prossimi giorni potrebbe essere ufficializzato il sold out.