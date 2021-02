Benevento-Roma ore 20.45 diretta LIVE: Spinazzola centrale, fuori Dzeko

BENEVENTO – La Roma fa tappa in Campania. I giallorossi sono ospiti del Benevento di Pippo Inzaghi allo stadio Ciro Vigorito (fischio d’inizio alle 20.45). La squadra di Fonseca è reduce dal match di Europa League di giovedì contro il Braga, con cui ha ipotecato il passaggio agli ottavi di finale. Ora la testa è di nuovo sul campionato: servono tre punti per continuare la corsa a un posto Champions che è fondamentale per le casse del club e per le ambizioni dei Friedkin.

In Campania Fonseca fa i conti con l’emergenza in difesa: sono fuori Kumbulla, Smalling, Ibanez e Cristante. Nella linea a tre ci sono l’unico superstite Mancini più Fazio (all’esordio stagionale in campionato) e Spinazzola, che lascia la fascia sinistra a Bruno Peres. A destra invece Karsdorp, con Veretout e Villar in mezzo. Sulla trequarti Mkhitaryan e Pellegrini alle spalle di Borja Mayoral. Panchina per Dzeko, reduce dal gol in Europa League che ha aperto la sfida col Braga. Fuori inizialmente anche Pedro ed El Shaarawy.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Tuia, Glik, Barba; Ionita, Schiattarella, Viola; Insigne, Caprari; Lapadula.

A disp.: Lucatelli, Manfredini, Caldirola, Foulon, Pastina, Diambo, Tello, Hetemaj, Di Serio, Gaich, Sau, Moncini.

All.: Filippo Inzaghi.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Fazio, Spinazzola; Karsdorp, Villar, Veretout, Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.

A disp.: Fuzato, Mirante, Jesus, Feratovic, Pastore, Diawara, Podgoreanu, Dzeko, Pedro, Perez, El Shaarawy.

All.: Paulo Fonseca.

Arbitro: Pairetto

Assistenti: Costanzo – Prenna

IV Uomo: Ayroldi

Var: Chiffi

AVar: Del Giovane

ORE 13 – L’ARRIVO A BENEVENTO – La Roma è arrivata alla stazione di Benevento due ore dopo aver lasciato Termini. Ad accoglierla anche alcuni tifosi residenti in Campania che hanno incitato la squadra con dei cori.

I CONVOCATI – In lista di sono Juan Jesus e Fazio: almeno uno dei due sarà della partita vista la grande emergenza in difesa. Chiamati anche Feratovic e Podgoreanu dalla Priamavera.

Portieri : Lopez, Fuzato, Mirante

: Lopez, Fuzato, Mirante Difensori : Karsdorp, Jaun Jesus, Fazio, Mancini, Peres, Spinazzola, Feratovic

: Karsdorp, Jaun Jesus, Fazio, Mancini, Peres, Spinazzola, Feratovic Centrocampisti : Pellegrini, Villar, Veretout, Pastore, Diawara, Mkhitaryan, Podgoreanu

: Pellegrini, Villar, Veretout, Pastore, Diawara, Mkhitaryan, Podgoreanu Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, El Shaarawy

LE STATISTICHE – Benevento e Roma si sfidano per la quarta volta nella storia: i tre precedenti sono tutti a favore dei giallorossi, l’ultimo dei quali all’andata di questo campionato quando Dzeko e compagni si imposero con un eloquente 5-2. Nella precedente esperienza in Serie A dei campani, stagione 2017/18, la Roma si impose per 4-0 al Vigorito (doppietta di Dzeko e autoreti di Lucioni e Venuti) e per 5-2 all’Olimpico (Fazio, Dzeko, doppietta di Under e rigore di Defrel per la Roma, Guilherme e Brignola per il Benevento.

Nelle ultime cinque partite di campionato il Benevento ha raccolto tre punti grazie ai tre pareggi con Torino, Sampdoria e Bologna e le due sconfitte con Crotone e Inter. La Roma invece ha vinto con Spezia, Verona e Udinese e perso con Lazio e Juventus. La formazione giallorossa è l’unica squadra nei cinque maggiori campionati europei in corso ad aver registrato il 100% di vittorie contro squadre attualmente nella metà bassa della rispettiva classifica (11 vittorie su 11). Tra Fonseca e Inzaghi è il secondo precedente dopo quello dell’andata.

DOVE VEDERLA – Benevento-Roma sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky. La gara verrà trasmessa su Sky Sport Serie A (Canale 202), Sky Sport Uno (Canale 201) e Sky Sport (Canale 251), con il commento di Maurizio Compagnoni e Lorenzo Minotti. Sarà possibile seguire la sfida anche sull’app SkyGo o su Now Tv.