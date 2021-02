Bruno Peres: “Contro il Benevento sarà come una finale”

Con l’emergenza in difesa e Spinazzola che è scalato dietro, Bruno Peres stasera ha l’occasione per mettersi in mostra giocando dal primo minuto. Queste le sue parole nel prepartita di Benevento-Roma.

BRUNO PERES A SKY

Guardando la classifica si possono aprire prospettive interessanti…

Sì, passo dopo passo stiamo lavorando. Oggi, senza nulla togliere al nostro avversario, dobbiamo prendere i 3 punti. Per noi questa è una finale, è una gara importantissima che vogliamo vincere anche in vista dei prossimi impegni.