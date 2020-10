Benevento, Vigorito: “Fermare tutto non è un’ipotesi. Pronto anche a schierare la primavera”

“Se il campionato non venisse concluso il calcio italiano fallirebbe e una cosa del genere non possiamo permettercela“. Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, ha parlato della situazione Covid-19 nel calcio e degli scenari: “Nonostante le numerose positività, i calciatori sono super controllati e non appena il tampone risulta positivo vengono messi in isolamento. Credo che sia molto più pericoloso un asintomatico che gira liberamente infettando le persone”. Il patron della ‘Strega’, che domenica affronterà la Roma all’Olimpico, continua ad ‘Adnkronos’: “Fermare tutto non è un’ipotesi, se dovesse servire sarei pronto a schierare anche la primavera“. Poi sulla possibilità di una ‘bolla’ stile Nba: “Credo che non sia possibile. In Italia non esistono neppure posti che possano ospitare 2.000 persone. Qualora il Governo optasse per un altro stop, il calcio italiano avrebbe bisogno di un grande sostegno economico per continuare a sopravvivere“.