Benevento-Roma, arbitra Pairetto: con lui Fonseca ha sempre vinto quest’anno

Sarà Luca Pairetto a dirigere l’incontro di domenica (fischio d’inizio ore 20.45) tra Benevento e Roma. Il fischietto della sezione di Nichelino arbitrerà il club capitolino per la terza volta in stagione: era già accaduto nelle sfide vinte con Cagliari (3-2) e Spezia (4-3). In generale, il bilancio tra Pairetto e la Roma è positivo: sei successi, nessun pareggio e solo due sconfitte in otto partite, l’ultima un anno fa con il Sassuolo (4-2). Score negativo, invece, tra l’arbitro e il Benevento: due ko e un pari, quello contro la Lazio dello scorso dicembre, in tre gare.

BENEVENTO – ROMA h. 20.45

PAIRETTO

COSTANZO – PRENNA

IV: AYROLDI

VAR: CHIFFI

AVAR: DEL GIOVANE

Queste le altre designazioni della 23° giornata di Serie A:

ATALANTA – NAPOLI h. 18.00

DI BELLO

MELI – CECCONI

IV: PASQUA

VAR: FABBRI

AVAR: TOLFO

CAGLIARI – TORINO Venerdì 19/02 h. 20.45

ORSATO

GIALLATINI – PRETI

IV: FOURNEAU

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MONDIN

FIORENTINA – SPEZIA Venerdì 19/02 h. 18.30

CALVARESE

VONO – MASSARA

IV: PRONTERA

VAR: GIACOMELLI

AVAR: LIBERTI

GENOA – H. VERONA Sabato 20/02 h. 18.00

MARCHETTI

VIVENZI – RANGHETTI

IV: AURELIANO

VAR: VALERI

AVAR: TEGONI

JUVENTUS – CROTONE Lunedì 22/02 h. 20.45

MARINI

DE MEO – FIORE

IV: ABISSO

VAR: BANTI

AVAR: DI IORIO

LAZIO – SAMPDORIA Sabato 20/02 h. 15.00

MASSA

DI VUOLO – LOMBARDI

IV: MARESCA

VAR: DI PAOLO

AVAR: PASSERI

MILAN – INTER h. 15.00

DOVERI

CARBONE – PERETTI

IV: GUIDA

VAR: MARIANI

AVAR: BINDONI

PARMA – UDINESE h. 12.30

IRRATI

BRESMES – AFFATATO

IV: PATERNA

VAR: PICCININI

AVAR: GALETTO

SASSUOLO – BOLOGNA Sabato 20/02 h. 20.45

LA PENNA

MARGANI – LOMBARDO

IV: RAPUANO

VAR: NASCA

AVAR: VALERIANI