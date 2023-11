Belotti: “Potevamo fare molto meglio. Abbiamo sbagliato atteggiamento”

Cosa è mancato sul campo? “Un po’ di atteggiamento, tante volte potevamo fare meglio quando avevamo la palla e quando non ce l’avevamo. Siamo mancati sotto tutti i punti di vista, oggi si è notato e infatti abbiamo perso il primo posto”.

Siete usciti dal campo fisicamente. “Non credo, è stato l’atteggiamento generale. Perché fisicamente siamo andati avanti per tutti i 90 minuti, potevamo fare meglio come atteggiamento e quando avevamo il pallone”.

Ora il derby si complica? “Dobbiamo arrivarci concentrati come ogni partita, dobbiamo interpretare tutte le partite con la giusta concentrazione. Oggi è andata così, ma dobbiamo dimenticarcela perché domenica c’è il derby e sappiamo quanto è importante”.

