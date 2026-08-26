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Sorteggio Champions

Ora ci siamo davvero. Le ultime tessere sono al loro posto. Stasera si sono definite anche le ultime squadre qualificate alla prossima Champions League. Domani toccherà alla Roma. Dopo sette anni di attesa, i giallorossi torneranno nell'urna più importante d'Europa. Saranno in seconda fascia e conosceranno le otto avversarie della League Phase, il nuovo formato (ormai in vigore da tre anni) che ha mandato in pensione la vecchia fase a gironi. Otto partite. Quattro in casa e quattro in trasferta. Un nuovo viaggio europeo sta per cominciare. E domani la Roma scoprirà da dove. Appuntamento alle 18: ecco come funziona il sorteggio e tutti i possibili avversari dei giallorossi.

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