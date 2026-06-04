Rudi Garcia, allenatore del Belgio, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. L'ex tecnico giallorosso ha fatto i complimenti alla Roma per il terzo posto e ha parlato del 'caso' Svilar. Queste le sue parole:

Il miglior portiere della Serie A, Mile Svilar, non può giocare nella nazionale belga. Riuscirete a sbloccare la situazione? "No. La vicenda è chiusa. Non si può fare niente perché ha debuttato con la Serbia. Gli ho anche parlato. Comunque, non ho problemi in porta: dietro a Courtois, che è ancora il migliore del mondo, sta crescendo un gruppo di giovani che mi danno grandi garanzie".

Grazie a Svilar, la Roma è tornata in Champions League. Ai tempi di Garcia era un traguardo normale. "Credo sia stato giusto festeggiare, comunque. Mancava da tanto quella sensazione. Il posto giusto della Roma deve essere sempre la Champions".