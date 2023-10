Belgio, Eden Hazard lascia il calcio. Lukaku: “Sei stato un esempio per tutti noi”

Dal ritiro del Belgio Romelu Lukaku ha voluto rendere omaggio a Eden Hazard che oggi ha annunciato il suo addio al calcio: "Sei stato un esempio dal primo giorno fino alla fine, per tutti noi. Vorrei ringraziarti, come compagno di squadra, per questi lunghi anni trascorsi insieme. Siamo cresciuti insieme in Nazionale ed è stato un piacere giocare con te. Ci hai portato felicità, gol, assist. Hai segnato la storia del calcio belga e hai fatto divertire la gente. Hai anche dimostrato come essere un padre di famiglia e un top player. Ti auguro il meglio per te e la tua famiglia” ha consluso il bomber giallorosso.