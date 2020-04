Batistuta tra i migliori calciatori degli ultimi 25 anni, l’argentino: “Un onore farne parte”

Gabriel Omar Batistuta ringrazia Four Four Two per esser stato inserito nella classifica dei migliori giocatori degli ultimi 25 anni. L’argentino ricopre il 16° posto, mentre il podio viene composto da Messi, Ronaldo e Zidane. Di italiani ci sono solamente Maldini, Cannavaro e Baggio, mentre tra gli ex Roma figura l’ex centravanti che su Twitter scrive: “Bellissimo essere tra i 25 migliori calciatori degli ultimi 25 anni. Ma il messaggio più forte lo dedico ai futuri calciatori che con la volontà e la disciplina possono andare lontano. Appartenere a questa élite di calciatori del mondo è un onore”.