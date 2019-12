Batistuta: “Meritavo lo scudetto con la Roma dopo tanti sacrifici fatti” – VIDEO

Gabriel Omar Batistuta, grande ex attaccante giallorosso, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali della Lega Serie A, parlando sia del suo passato in viola sia dell’esperienza con la Roma. Queste le parole dell’argentino: “Tutta la mia carriera è stata tesa a cercare di far vincere la Fiorentina. Non ci sono riuscito, però ho dato tutto. E quando ho capito di aver dato tutto ho deciso di cambiare e sono passato alla Roma. E lì ho vinto. Personalmente credo di essermelo meritato, ho fatto tanti sacrifici per arrivarci e mi meritavo di vincere, riuscire a diventare campione almeno una volta. Ho la fortuna di essere ricordato ancora dai miei tifosi: dopo tutti questi anni l’affetto della gente è una carezza al cuore perché da un senso a tutto quello che hai fatto e lasciato”.