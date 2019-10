Bastos dice stop: “È giunto il momento di dire addio al calcio giocato”

Niente più calcio giocato per Michel Bastos. A 36 anni, l’ex calciatore della Roma ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo, dando l’annuncio attraverso il suo profilo Instagram: “Non ho parole per descrivere ciò che il calcio rappresenta nella mia vita, ma è giunto il momento di dire addio. Quando ero piccolo vidi mio padre giocare e sognavo di essere come lui, ma grazie a Dio sono andato ben oltre ciò che mai mi sarei immaginato (…). Oggi un capitolo si chiude ma altri si aprono e promettono di essere pieni di gioia ed entusiasmo. È come guardare Netflix, quando la serie è buona continuiamo a vedere tutte le stagioni, ed io farò così contando sull’affetto di chi mi ha seguito da sempre“.