Basaksehir, Robinho e Inler out contro la Roma. Fuori anche Skrtel

L’Italia nel passato, ma non nel prossimo futuro. Domani per l’Istanbul Basaksehir non scenderanno in campo né Skrtel, Inler né Robinho, alcuni degli uomini di maggior talento ed esperienza della rosa di Okan Buruk. Tutti e tre – fa sapere la società – non saranno quindi della partita a causa di una condizione fisica non ottimale. Nonostante la loro assenza, la Roma dovrà temere comunque alcuni uomini di fiducia del tecnico turco, come Clichy e Mehmet Topal. Ancora in dubbio invece l’impiego dell’ex Atletico Madrid Arda Turan.