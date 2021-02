Barella: “Zaniolo più forte di quanto ha fatto vedere, avrà la forza per riprendersi”

Nicolò Barella dedica un pensiero a Nicolò Zaniolo. Il giocatore dell’Inter, amico e compagno di nazionale del talento giallorosso, ha parlato dell’infortunio al ginocchio in Nazionale patito dal centrocampista e delle prospettive per il futuro del romanista ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: “Il suo infortunio in Olanda è un ricordo che vorrei togliere dalla mia mente. È stato un momento brutto e difficile soprattutto perché già veniva da un infortunio. Viverlo lì è stato ancora più brutto che saperlo da un cellulare o una notizia come la prima volta. È un grande giocatore che ancora non è riuscito a esprimersi al meglio. Secondo me è ancora più forte di quello che ci ha fatto vedere, ma il tempo è dalla sua parte e sono sicuro che avrà la forza di riprendersi quello che ha perso in questo periodo”.